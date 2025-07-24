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Второй по величине аэропорт России почти обанкротился

Московская область, Россия, Четверг 24 июля 2025 21:05
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Второй по величине аэропорт России почти обанкротился Фото: российский аэропорт "Домодедово" почти обанкротился (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Российский аэропорт "Домодедово" находится в предбанкротном состоянии. Его общий долг достиг 70 млрд рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

По словам нового руководителя "Домодедово" Андрея Иванова, общий долг аэропорта достиг 70 млрд рублей. Из них 34 млрд в рублях и 450 млн в долларах. В 2025 году платежи по процентам составят 8 млрд рублей.

Поэтому сейчас проходят встречи с кредиторами по вопросам реструктуризации долга. А задолженность по налогам власти разрешили направить на выплату зарплат.

"Долг возник при падении пассажиропотока и выручки, увеличении убытков, несмотря на которые не были сокращены расходы и не повышалась эффективность операционной деятельности", - пояснил Иванов.

В 2023 году пассажиропоток аэропорта составлял почти 20 млн человек, но в 2024-м показатель упал до 15,5 млн. В этом году он может снизиться еще на 2 млн, отметил Иванов. Сейчас пассажиропоток "Домодедово" как минимум вдвое ниже возможностей.

Топ-менеджер также сообщил о последовательном падении выручки аэропорта: в 2023 году она составила 34 млрд рублей, в 2024-м - 31 млрд, а в этом году упадет до 30 млрд.

Убыток в 2023 году он достиг почти 7 млрд рублей, в 2024-м - 7,2 млрд, а в этом году вырастет до 10 млрд.

Еще около 650 млн рублей составляет текущая кредиторская задолженность предприятий группы и примерно столько же - долги по зарплате, отметил Иванов.

Как сообщает издание, основные активы международного аэропорта "Домодедово" принадлежали ООО "ДМЭ Холдинг".

Российская генпрокуратура обвинила ключевых бенефициаров - Дмитрия Каменщика и Валерия Когана - в том, что, будучи резидентами других государств, они выводили прибыль за рубеж. По решению суда "Домодедово" национализировали.

Отрасли пассажирских авиаперевозок в России грозит полный коллапс

Напомним, ранее мы сообщали, что украинская разведка прогнозирует полный коллапс в отрасли пассажирских авиаперевозок в России. Это может произойти до 2027 года.

По данным разведки, в российской отрасли пассажирских авиаперевозок обостряется кризис, главной причиной которого стали западные санкции. Ведь из-за них авиакомпании потеряли доступ к обслуживанию самолетов Boeing и Airbus в международных сервисных центрах.

Вследствие этого расходы на техобслуживание выросли на 38%, а половина парка самолетов Airbus в России уже не используется. Так, например, в одной из ведущих российских авиакомпаний S7 из 39 самолетов Airbus A320/321 в воздухе остаются только 8.

Кроме того, с начала 2025 года российские аэропорты 455 раз полностью останавливали работу, а еще более 700 раз самолеты приходилось перенаправлять на запасные аэродромы.

Только в результате коллапса в период 5-7 июля убытки перевозчиков превысили 250 миллионов долларов. Чтобы компенсировать потери, компании резко подняли цены на билеты.

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