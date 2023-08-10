Друга за тиждень. Пожежа сталася на елеваторі у порту Франції

Так, у чотирьох зерносховищах у Ла-Рошелі сталася велика пожежа.

За даними місцевих ЗМІ, пожежа "спалахнула на вантажній стрічці зерна". У гасінні пожежі беруть участь 80 рятувальників. Не виключається ризик поширення та вибуху в районі порту.

Як уточнюють журналісти, "видимий на багато миль навколо величезний шлейф диму виривається з портової зони Ла-Рошель". Працівників довколишніх підприємств евакуйовано.

На місці НП відкрито оперативний штаб. Рятувальники повідомляють, що евакуйовано близько 20 співробітників елеватора. На даний момент місце початку та причина займання невідомі.

Як пише Reuters, Франція є найбільшим виробником зерна в Європейському Союзі, а Ла-Рошель на атлантичному узбережжі Франції є одним із найбільших експортних терміналів країни.

Пожежа на елеваторі Туреччини

Зазначимо, що це вже друга пожежа на елеваторі з початку тижня. Так, 7 серпня, вибух пролунав біля великого турецького комерційного порту Дериндже у Мармуровому морі. Він відбувся на одному з пшеничних елеваторів при вивантаженні зерна на судно. Тоді поранення отримали щонайменше 10 людей.