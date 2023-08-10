Второй за неделю. Пожар произошел на элеваторе в порту Франции

Так, в четырех зернохранилищах в Ла-Рошели произошел крупный пожар.

По данным местных СМИ, распространения и взрыва в районе порта.

Как уточняют журналисты, "видимый на многие мили вокруг огромный шлейф дыма вырывается из портовой зоны Ла-Рошель". Работники близлежащих предприятий эвакуированы.

На месте ЧП открыт оперативный штаб. Спасатели сообщают, что эвакуировано около двадцати сотрудников элеватора. На данный момент место начала и причина возгорания неизвестны.

Как пишет Reuters, Франция является крупнейшим производителем зерна в Европейском Союзе, а Ла-Рошель на атлантическом побережье Франции является одним из крупнейших экспортных терминалов страны.

Пожар на элеваторе Турции

Отметим, что это уже второй пожар на элеваторе с начала недели. Так, 7 августа, взрыв раздался возле крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море. Он произошел на одном из пшеничных элеваторов при выгрузке зерна на судно. Тогда ранения получили минимум 10 человек.