Другий тенісист "великої четвірки" анонсував завершення кар'єри

37-річний тенісист оголосив прийдешній турнір останнім у професіональній кар'єрі. Він стане другим після швейцарця Роджера Федерера представником "великої четвірки" чоловічого тенісу на відпочинку.

"Прибув у Париж на свій останній назавжди тенісний турнір – Олімпіаду. Виступиза Сполучене Королівство безумовно були найпам'ятнішими тижнями моєї кар'єри, і я надзвичайно пишаюся можливістю зробити це востаннє", – написав Маррей.

Шотландець цьогоріч заявився на змагання в одиночному та парному розрядах. Тенісний турнір Олімпійських ігор-2024 розпочнеться 27 липня. Триватимуть змагання до 4 серпня.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1