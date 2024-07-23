Другий тенісист "великої четвірки" анонсував завершення кар'єри

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий X спортсмена .

37-річний тенісист оголосив прийдешній турнір останнім у професіональній кар'єрі. Він стане другим після швейцарця Роджера Федерера представником "великої четвірки" чоловічого тенісу на відпочинку.

"Прибув у Париж на свій останній назавжди тенісний турнір – Олімпіаду. Виступиза Сполучене Королівство безумовно були найпам'ятнішими тижнями моєї кар'єри, і я надзвичайно пишаюся можливістю зробити це востаннє", – написав Маррей.

Шотландець цьогоріч заявився на змагання в одиночному та парному розрядах. Тенісний турнір Олімпійських ігор-2024 розпочнеться 27 липня. Триватимуть змагання до 4 серпня.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1 — Andy Murray (@andy_murray) July 23, 2024

Хто такий Енді Маррей

Уродженець шотландського Глазго, в турі дебютував у 2005 році. Упродовж кар'єри завоював 49 титулів (46 – в одиночному розряді, 3 – в парному).

Пік виступів припав на початок 2010-х. Спершу він став першим британським тенісистом, який виграв "Гренд Слем" у Відкриту еру, а потім – першим тріумфатором Вімблдона зі Сполученого Королівства з 1936 року. Завоював "золото" на двох Олімпіадах (2012, 2016), а на Іграх-2012 поповнив колекцію срібною медаллю в міксті.

У 2015 році виграв Кубок Девіса, а рік по тому тріумфував на ATP Finals. У порівнянні з трійкою інших (Федерер, Надаль, Джоковіч) завоював менше титулів, оскільки часто мав проблеми зі здоров'ям. Зокрема, в 2021-му шотландцю прооперували стегно та вживили імплант.

Школярем пережив масшутінг у початковій школі Данблейна. Тенісний ідол – американець Андре Агассі. Улюбленими брендами екіпірування стали Under Armour і Head.