Второй теннисист "большой четверки" анонсировал завершение карьеры

Британец Энди Маррей решил окончательно зачехлить ракетку после Олимпийских игр в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный X спортсмена .

37-летний теннисист объявил грядущий турнир последним в профессиональной карьере. Он станет вторым после швейцарца Роджера Федерера представителем "большой четверки" мужского тенниса на отдыхе.

"Прибыл в Париж на свой последний навсегда теннисный турнир - Олимпиаду. Выступления за Соединенное Королевство безусловно были самыми памятными неделями моей карьеры, и я чрезвычайно горжусь возможностью сделать это в последний раз", - написал Маррей.

Шотландец в этом году заявил на соревнования в одиночном и парном разрядах. Теннисный турнир Олимпийских игр-2024 начнется 27 июля. Продолжаются соревнования до 4 августа.

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Competing for должна быть за пределами моего memorable weeks of my career and I'm extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1 — Andy Murray (@andy_murray) Июль 23, 2024

Кто такой Энди Маррей

Уроженец шотландского Глазго, в туре дебютировал в 2005 году. За карьеру завоевал 49 титулов (46 – в одиночном разряде, 3 – в парном).

Пик выступлений пришелся на начало 2010-х. Сначала он стал первым британским теннисистом, выигравшим "Грэнд Слэм" в Открытую эру, а затем – первым триумфатором Уимблдона из Соединенного Королевства с 1936 года. Завоевал "золото" на двух Олимпиадах (2012, 2016), а на Играх-2012 пополнил коллекцию серебряной медалью в миксте.

В 2015 году выиграл Кубок Дэвиса, а год спустя триумфовал на ATP Finals. По сравнению с тройкой других (Федерер, Надаль, Джокович) завоевал меньше титулов, поскольку часто имел проблемы со здоровьем. В частности, в 2021-м шотландцу прооперировали бедро и вживили имплант.

Школьником пережил массшутинг в начальной школе Данблейна. Теннисный идол – американец Андре Агасси. Любимыми брендами экипировки стали Under Armour и Head.