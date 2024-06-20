Другий саміт миру може відбутися в одній із країн Глобального Півдня, - МЗС України

Україна справді налаштована, щоб другий саміт миру відбувся в одній із країн так званого Глобального Півдня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.
Міністр наголосив, що йдеться не лише про Саудівську Аравію, адже Україна налаштована на проведення другого саміту миру в одній із країн Глобального Півдня.
"І тут є кілька якісних сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту. Але важливо, що час між першим і другим самітом не буде порожнім", - заявив він.
Кулеба додав, що президент Володимир Зеленський домовився у Швейцарії про проведення між першим і другим самітом тематичних заходів за кожним пунктом формули миру для формування переговорної позиції, щоб вийти на другий саміт із максимально сильною позицією, яку підтримуватиме максимальна кількість країн.
Нещодавно у Швейцарії відбувся перший саміт миру з питання війни в Україні. На цьому заході не було представника Росії.
Пізніше президент Зеленський заявив, що другий саміт миру відбудеться через місяці, а не роки.
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