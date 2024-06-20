Другий саміт миру може відбутися в одній із країн Глобального Півдня, - МЗС України

Міністр наголосив, що йдеться не лише про Саудівську Аравію, адже Україна налаштована на проведення другого саміту миру в одній із країн Глобального Півдня.

"І тут є кілька якісних сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту. Але важливо, що час між першим і другим самітом не буде порожнім", - заявив він.

Кулеба додав, що президент Володимир Зеленський домовився у Швейцарії про проведення між першим і другим самітом тематичних заходів за кожним пунктом формули миру для формування переговорної позиції, щоб вийти на другий саміт із максимально сильною позицією, яку підтримуватиме максимальна кількість країн.

Саміт миру щодо війни в Україні

Нещодавно у Швейцарії відбувся перший саміт миру з питання війни в Україні. На цьому заході не було представника Росії.