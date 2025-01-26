Другий раз за тиждень. Чому важливі удари Сил оборони по Рязанському НПЗ

Як зазначають військові, АТ "Рязанська нафтопереробна компанія" є найбільшим НПЗ у Центральному федеральному окрузі з потужністю переробки 17,1–18,8 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє широкий спектр продукції: бензини (А-92, А-95, А-98, А-100), дизельне пальне, авіаційне паливо ТС-1, скраплені гази, бітум і мазути.

Загалом НПЗ щорічно виготовляє близько 840 тис. тонн авіаційного керосину ТС-1, що становить 8,4% від загального обсягу видобутку цієї продукції в Росії.

"Втрата такого ресурсу - це суттєвий удар по логістиці та забезпеченню російських військових операцій", - констатують у Силах безпілотних систем.