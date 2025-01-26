Другий раз за тиждень. Чому важливі удари Сил оборони по Рязанському НПЗ

Рязанський нафтопереробний завод є одним з чотирьох найбільших НПЗ у Росії. Тому удари по підприємству важливі для порушення логістики окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.
Як зазначають військові, АТ "Рязанська нафтопереробна компанія" є найбільшим НПЗ у Центральному федеральному окрузі з потужністю переробки 17,1–18,8 млн тонн нафти на рік.
Завод виробляє широкий спектр продукції: бензини (А-92, А-95, А-98, А-100), дизельне пальне, авіаційне паливо ТС-1, скраплені гази, бітум і мазути.
Загалом НПЗ щорічно виготовляє близько 840 тис. тонн авіаційного керосину ТС-1, що становить 8,4% від загального обсягу видобутку цієї продукції в Росії.
"Втрата такого ресурсу - це суттєвий удар по логістиці та забезпеченню російських військових операцій", - констатують у Силах безпілотних систем.
Українськи Сили оборони двічі за тиждень ударили по Рязанському НПЗ. В ніч на 26 січня були атаковані об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії". Вона залучена в запезпеченні угрупування окупантів в Україні.
Місцеві мешканці чули півтора десятка "бавовн" за 15 хвилин. Після атаки зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.
Додамо, що в ніч на 24 січня був нанесений перший удар по Рязанському НПЗ. Тоді через атаку спалахнули мінімум три резервуари.Також важливий цех був охоплений пожежою.
Нагадаємо, що до цього було відомо про ще дві атаки на Рязанський НПЗ - в березні та травні 2024 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.