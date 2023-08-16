Другий за день. У російській в’язниці помер генерал Лопирьов

У Рязанській області у виправній колонії № 3 помер колишній керівник Служби охорони на Кавказі генерал-лейтенант Геннадій Лопирьов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ РИА-Новости .

У колонії генерал відбував покарання за звинуваченням в отриманні хабарів.

За відомостями агентства, у Лопирьова погіршився стан здоров’я, і його швидко госпіталізували в Рязанську обласну лікарню.

Причину смерті не повідомляють.

Справа Лопирьова

У листопаді 2017 року суд засудив Лопирьова до 10 років позбавлення волі за звинуваченням в отриманні хабарів великого обсягу. Слідство встановило, що він брав хабарі від бізнесменів за свою допомогу в укладанні та виконанні державних контрактів на будівельно-ремонтні роботи. Загалом Лопирьов отримав близько 6,3 мільйона рублів.

Крім того, згідно з вироком, генерал-лейтенант мав сплатити штраф у розмірі 150 мільйонів рублів. Однак він так і не визнав свою провину.

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