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Друге в історії "золото". Гімнасти з України вибороли першість у командному багатоборстві на Євро

Фото: український гімнаст Олег Верняєв (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські гімнасти вибороли "золото" у командному багатоборстві на Євро-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

В італійському Ріміні завершився чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків. У заключний день змагань визначили призерів у командному багатоборстві.

Українська команда у складі Іллі Ковтуна, Олега Верняєва, Назара Чепурного, Ігоря Радівілова та Радомира Стельмаха набрала 255.762 бала і вдруге у своїй історії стала переможцем командного багатоборства.

Другими стали гімнасти з Великої Британії (255.429 бала), "бронзу" забрали представники Італії (252.560 бала).

Востаннє українська команда підіймалася на подіум континентальної першості у 2020 році - тоді, як і сьогодні, наші гімнасти здобули перемогу. 

 

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Нагадаємо, вчора, 27 квітня, хокейна збірна України розтрощила Естонію на старті чемпіонаті світу-2024.

Тим часом жіноча збірна України стала віце-чемпіоном Європи з академічного веслування.

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