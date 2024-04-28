Второе в истории "золото". Гимнасты из Украины завоевали первенство в командном многоборье на Евро

Украинские гимнасты завоевали «золото» в командном многоборье на Евро-2024.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.
В итальянском Римини завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин. В заключительный день соревнований определили призеров в командном многоборье.
Украинская команда в составе Ильи Ковтуна, Олега Верняева, Назара Чепурного, Игоря Радивилова и Радомира Стельмаха набрала 255.762 балла и второй раз в своей истории стала победителем командного многоборья.
Вторыми стали гимнасты из Великобритании (255.429 балла), "бронзу" забрали представители Италии (252.560 балла).
Последний раз украинская команда поднималась на подиум континентального первенства в 2020 году - тогда, как и сегодня, наши гимнасты одержали победу.
Напомним, вчера, 27 апреля, хоккейная сборная Украины разбила Эстонию на старте чемпионата мира-2024.
Тем временем женская сборная Украины стала вице-чемпионом Европы по академической гребле.
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