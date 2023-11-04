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Вторая попытка. В SpaceX рассказали, когда опять запустят ракету Starship

США, Суббота 04 ноября 2023 05:19
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Вторая попытка. В SpaceX рассказали, когда опять запустят ракету Starship Фото: ракету Starship попытаются запустить второй раз, в SpaceX назвали термины (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Компания SpaceX назвала сроки по второму испытательному запуску в космос сверхтяжелой ракеты Starship.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

SpaceX заявила, что может запустить второе лётное испытание своей ракеты Starship уже в середине ноября, ожидая проверки регуляторов США.

Отмечается, что компания обнародовала предварительную цель запуска спустя несколько дней после того, как Федеральная авиационная администрация США (FAA) завершила проверку безопасности, сосредоточенную на потенциальном влиянии на здоровье населения и имущество.

Отчет FAA является частью более широкой оценки, необходимой, прежде чем компания Илона Маска сможет организовать еще один тестовый полет. Служба охраны рыбных ресурсов и природы США также проводит консультации по закону об исчезающих видах с авиационной администрацией.

Запуск Starship

Ракета Starship, центральная часть амбиций главного исполнительного директора Илона Маска доставить груз и, наконец, людей на Луну и Марс. 20 апреля SpaceX осуществила первый запуск Starship, однако она взорвалась.

Часть двигателей Raptor, которые были установлены на ракетоносителе Super Heavy – вышли из строя. Ракета начала вращаться, вследствие чего сбилась с правильного курса. Маск отмечал, что для успешного запуска ракеты может потребоваться несколько попыток.

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