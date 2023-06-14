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Друга спроба після вибухового провалу. Маск хоче знову запустити Starship в космос

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Середа 14 червня 2023 17:58
Друга спроба після вибухового провалу. Маск хоче знову запустити Starship в космос Фото: Маск хоче знову запустити Starship в космос (twitter.com/SpaceX)
Автор: Тетяна Степанова

Власник компанії SpaceX Ілон Маск назвав терміни щодо нового випробувального запуску в космос надважкої ракети Starship.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ілона Маска.

Ракета Starship підніметься в небо вдруге до кінця літа. За словами Маска, компанія планує новий запуск через шість-вісім тижнів.

Невдала спроба запуску ракети Starship

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, 20 квітня здійснила перший запуск надважкої ракети Starship, яка повинна в майбутньому доставити людей на Марс. Однак спроба була невдалою.

Після початку запуску Starship стало відомо про те, що частина двигунів Raptor, які були встановлені на ракетоносії Super Heavy - вийшли з ладу. Ракета почала обертатись внаслідок чого збилась із правильного курсу.

Маск відзначав, що для успішного запуску ракети може знадобитись кілька спроб.

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SpaceX Илон Маск
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