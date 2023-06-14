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Вторая попытка после взрывного провала. Маск хочет снова запустить Starship в космос

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Среда 14 июня 2023 17:58
Вторая попытка после взрывного провала. Маск хочет снова запустить Starship в космос Фото: Маск хочет снова запустить Starship в космос (twitter.com/SpaceX)
Автор: Татьяна Степанова

Владелец компании SpaceX Илон Маск назвал сроки нового испытательного запуска в космос сверхтяжелой ракеты Starship.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Илона Маска.

Ракета Starship поднимется в небо во второй раз до конца лета. По словам Маска, компания планирует новый запуск через шесть-восемь недель.

Неудачная попытка запуска ракеты Starship

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, 20 апреля совершила первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship, которая должна в будущем доставить людей на Марс. Однако попытка была неудачной.

После начала запуска Starship стало известно о том, что часть двигателей Raptor, которые были установлены на ракетоносители Super Heavy - вышли из строя. Ракета начала вращаться, вследствие чего сбилась с правильного курса.

Маск отмечал, что для успешного запуска ракеты может потребоваться несколько попыток.

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SpaceX Илон Маск
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