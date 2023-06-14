Вторая попытка после взрывного провала. Маск хочет снова запустить Starship в космос

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Илона Маска.

Ракета Starship поднимется в небо во второй раз до конца лета. По словам Маска, компания планирует новый запуск через шесть-восемь недель.

Неудачная попытка запуска ракеты Starship

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, 20 апреля совершила первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship, которая должна в будущем доставить людей на Марс. Однако попытка была неудачной.

После начала запуска Starship стало известно о том, что часть двигателей Raptor, которые были установлены на ракетоносители Super Heavy - вышли из строя. Ракета начала вращаться, вследствие чего сбилась с правильного курса.

Маск отмечал, что для успешного запуска ракеты может потребоваться несколько попыток.