Друга область України затвердила програму комплексного відновлення: подробиці

За словами Шуляк, план заходів ПКВ Житомирщини містить рекомендовані дії для інтеграції внутрішньо-переміщених осіб, запуск програм кредитування для будівництва житла і розвитку домашнього господарства, впропадження інклюзивних послуг, капітальні ремонти автомобільних доріг, а також відновлення і збереження обʼєктів культурної спадщини тощо.

"На сьогодні ПКВ розробляють вже понад 150 українських територіальних громад і кожна підготовлена - унікальний кейс і досвід, який можуть використовувати інші громади, які наразі знаходяться на етапі планування свого відновлення. Перелік чинників, які аналізуються, надзвичайно широкий. Але найголовніші, без яких неможливе планування взагалі - соціально-економічний, демографічний і екологічний", - наголосила Шуляк.

Вона підкреслила, що перелік даних, які збирали і аналізувати органи місцевого самоврядування Житомирщини містить десятки блоків інформації, до яких відносяться, зокрема:

Інформація про наявність регіональної стратегії розвитку, аналіз щодо її актуальності та ступеня реалізації;

Аналіз негативних впливів, зокрема - бойових дій, та оцінка їх наслідків, що призвели до необхідності розроблення програми;

Аналіз ресурсів території для відновлення життєдіяльності області;

Інформація щодо технічної можливості, економічної доцільності відновлення населених пунктів, що постраждали;

Обгрунтовані пропозиції щодо відновлення навколишнього природного середовища, збереження та розвитку природоохоронних територій та об’єктів;

Інформація щодо технічної можливості, економічної доцільності відновлення інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, інфраструктури електронних комунікаційних мереж, об’єктів водогосподарської інфраструктури;

Обгрунтовані пропозиції щодо зміни функціонального призначення окремих територій області (які мають вплив на інтереси декількох територіальних громад) з урахуванням існуючої забудови та наявної містобудівної документації;

Обґрунтовані пропозиції щодо перенесення об’єктів виробничої сфери, які мають вплив на інтереси декількох територіальних громад;

Загальні підходи та пропозиції щодо комплексного відновлення, розвитку

території області та заходи для їх реалізації з урахуванням норм і нормативів щодо просторового планування та землекористування, захисту навколишнього

природного середовища та природних ресурсів, забезпечення населення закладами і послугами, що в них надаються, охорони культурної спадщини, розвитку транспорту та інженерної інфраструктури тощо;

Попередній фінансово-економічний розрахунок заходів для забезпечення комплексного відновлення області;

Пропозиції щодо джерел фінансування заходів для забезпечення комплексного відновлення області.

При цьому Шуляк підкреслила - надважливим пунктом програми комплексного відновлення Житомирщини є не лише бачення того, як повинна відновлюватись і розвиватись регіон, а і вже готовий план реалізації цього.

Так, у програмі йдеться, зокрема, про:

Надання довгострокових кредитів для придбання і спорудження житла та облаштування домашнього господарства жителів села;

Розвиток та підтримка дорожньої та транспортної інфраструктури регіону;

Фінансування будівництва та модернізації. Залучення державних та місцевих коштів, а також міжнародних грантів для фінансування будівництва нового та модернізації існуючого житла;

Забезпечення сталого фінансування програми кредитування для внутрішньо- переміщених осіб, залучивши додаткові джерела фінансування та підтримку міжнародних партнерів;

Розробка та впровадження механізмів підвищення обізнаності серед молоді та багатодітних сімей про наявні програми кредитування для придбання житла, забезпечивши прозорість умов та процедур участі.

Розробка історико- архітектурних опорних планів для м. Овруч, м. Олевськ, м.Коростишів, cмт Любар, смт Миропіль, смт Радомишль.

Розроблення комплексних планів для всіх територіальних громад області, в складі яких відбудеться актуалізація генеральних планів населених пунктів. Реалізація проектних рішень актуальних генеральних планів;

Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення.

"Досвід першопрохідців у розробленні ПКВ переоцінити неможливо. Громадам важливо обмінюватися думками та досвідом щодо цього, це допоможе уникнути помилок на старті, не набити ті ж самі умовні шишки, через які вже прошли громади, які або розробити ПКВ, або в процесі їх створення. Зокрема, таку програму вже розробила Київщина. Вона є у публічному доступі, зокрема, і на сайті нашої Єдиної електронної системи у сфері будівництва. Тепер є і унікальний кейс Житомирщини", - резюмувала Шуляк.