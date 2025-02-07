UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Друга область України затвердила програму комплексного відновлення: подробиці

Фото: друга область України затвердила програму комплексного відновлення (interfax.ua)
Автор: Сергій Новіков

Житомирська обласна рада затвердила програму комплексного відновлення (ПКВ) Житомирської області до 2030 року. Це вже друга розроблена областю ПКВ, а всього понад 150 українських територіальних громад працюють над планом свого майбутнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

За словами Шуляк, план заходів ПКВ Житомирщини містить рекомендовані дії для  інтеграції внутрішньо-переміщених осіб, запуск програм кредитування для будівництва житла і розвитку домашнього господарства, впропадження інклюзивних послуг, капітальні ремонти автомобільних доріг, а також відновлення і збереження обʼєктів культурної спадщини тощо.

"На сьогодні ПКВ розробляють вже понад 150 українських територіальних громад і кожна підготовлена - унікальний кейс і досвід, який можуть використовувати інші громади, які наразі знаходяться на етапі планування свого відновлення. Перелік чинників, які аналізуються, надзвичайно широкий. Але найголовніші, без яких неможливе планування взагалі - соціально-економічний, демографічний і екологічний", - наголосила Шуляк. 

Вона підкреслила, що перелік даних, які збирали і аналізувати органи місцевого самоврядування Житомирщини містить десятки блоків інформації, до яких відносяться, зокрема:

  • Інформація про наявність регіональної стратегії розвитку, аналіз щодо її актуальності та ступеня реалізації;
  • Аналіз негативних впливів, зокрема - бойових дій, та оцінка їх наслідків, що призвели до необхідності розроблення програми;
  • Аналіз ресурсів території для відновлення життєдіяльності області;
  • Інформація щодо технічної можливості, економічної доцільності відновлення населених пунктів, що постраждали;
  • Обгрунтовані пропозиції щодо відновлення навколишнього природного середовища, збереження та розвитку природоохоронних територій та об’єктів;
  • Інформація щодо технічної можливості, економічної доцільності відновлення інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, інфраструктури електронних комунікаційних мереж, об’єктів водогосподарської інфраструктури;
  • Обгрунтовані пропозиції щодо зміни функціонального призначення окремих територій області (які мають вплив на інтереси декількох територіальних громад) з урахуванням існуючої забудови та наявної містобудівної документації;
  • Обґрунтовані пропозиції щодо перенесення об’єктів виробничої сфери, які мають вплив на інтереси декількох територіальних громад;
  • Загальні підходи та пропозиції щодо комплексного відновлення, розвитку
  • території області та заходи для їх реалізації з урахуванням норм і нормативів щодо просторового планування та землекористування, захисту навколишнього
  • природного середовища та природних ресурсів, забезпечення населення закладами і послугами, що в них надаються, охорони культурної спадщини, розвитку транспорту та інженерної інфраструктури тощо;
  • Попередній фінансово-економічний розрахунок заходів для забезпечення комплексного відновлення області;
  • Пропозиції щодо джерел фінансування заходів для забезпечення комплексного відновлення області.

При цьому Шуляк підкреслила - надважливим пунктом програми комплексного відновлення Житомирщини є не лише бачення того, як повинна відновлюватись і розвиватись регіон, а і вже готовий план реалізації цього.

Так, у програмі йдеться, зокрема, про:

  • Надання довгострокових кредитів для придбання і спорудження житла та облаштування домашнього господарства жителів села;
  • Розвиток та підтримка дорожньої та транспортної інфраструктури регіону;
  • Фінансування будівництва та модернізації. Залучення державних та місцевих коштів, а також міжнародних грантів для фінансування будівництва нового та модернізації існуючого житла;
  • Забезпечення сталого фінансування програми кредитування для внутрішньо- переміщених осіб, залучивши додаткові джерела фінансування та підтримку міжнародних партнерів;
  • Розробка та впровадження механізмів підвищення обізнаності серед молоді та багатодітних сімей про наявні програми кредитування для придбання житла, забезпечивши прозорість умов та процедур участі.
  • Розробка історико- архітектурних опорних планів для м. Овруч, м. Олевськ, м.Коростишів, cмт Любар, смт Миропіль, смт Радомишль.
  • Розроблення комплексних планів для всіх територіальних громад області, в складі яких відбудеться актуалізація генеральних планів населених пунктів. Реалізація проектних рішень актуальних генеральних планів;
  • Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення.

"Досвід першопрохідців у розробленні ПКВ переоцінити неможливо. Громадам важливо обмінюватися думками та досвідом щодо цього, це допоможе уникнути помилок на старті, не набити ті ж самі умовні шишки, через які вже прошли громади, які або розробити ПКВ, або в процесі їх створення. Зокрема, таку програму вже розробила Київщина. Вона є у публічному доступі, зокрема, і на сайті нашої Єдиної електронної системи у сфері будівництва. Тепер є і унікальний кейс Житомирщини", - резюмувала Шуляк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖитомирІнфраструктура