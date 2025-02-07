Вторая область Украины утвердила программу комплексного восстановления: подробности

По словам Шуляк, план мероприятий ПКВ Житомирщины содержит рекомендуемые действия для интеграции внутренне перемещенных лиц, запуск программ кредитования для строительства жилья и развития домашнего хозяйства, внедрение инклюзивных услуг, капитальные ремонты автомобильных дорог, а также восстановление и сохранение объектов культурного наследия и тому подобное.
"На сегодня ПКВ разрабатывают уже более 150 украинских территориальных общин и каждая подготовленная - уникальный кейс и опыт, который могут использовать другие общины, которые сейчас находятся на этапе планирования своего восстановления. Перечень факторов, которые анализируются, чрезвычайно широк. Но самые главные, без которых невозможно планирование вообще - социально-экономический, демографический и экологический", - отметила Шуляк.
Она подчеркнула, что перечень данных, которые собирали и анализировать органы местного самоуправления Житомирщины содержит десятки блоков информации, к которым относятся, в частности:
- Информация о наличии региональной стратегии развития, анализ по ее актуальности и степени реализации;
- Анализ негативных воздействий, в частности - боевых действий, и оценка их последствий, которые привели к необходимости разработки программы;
- Анализ ресурсов территории для восстановления жизнедеятельности области;
- Информация о технической возможности, экономической целесообразности восстановления населенных пунктов, пострадавших;
- Обоснованные предложения по восстановлению окружающей природной среды, сохранению и развитию природоохранных территорий и объектов;
- Информация о технической возможности, экономической целесообразности восстановления инженерно-транспортной, энергетической инфраструктуры, инфраструктуры электронных коммуникационных сетей, объектов водохозяйственной инфраструктуры;
- Обоснованные предложения по изменению функционального назначения отдельных территорий области (которые имеют влияние на интересы нескольких территориальных общин) с учетом существующей застройки и имеющейся градостроительной документации;
- Обоснованные предложения по переносу объектов производственной сферы, которые имеют влияние на интересы нескольких территориальных общин;
- Общие подходы и предложения по комплексному восстановлению, развитию
- территории области и меры по их реализации с учетом норм и нормативов по пространственному планированию и землепользованию, защите окружающей
- природной среды и природных ресурсов, обеспечения населения учреждениями и услугами, которые в них предоставляются, охраны культурного наследия, развития транспорта и инженерной инфраструктуры и т.д;
- Предварительный финансово-экономический расчет мероприятий для обеспечения комплексного восстановления области;
- Предложения по источникам финансирования мероприятий для обеспечения комплексного восстановления области.
При этом Шуляк подчеркнула - важнейшим пунктом программы комплексного восстановления Житомирщины является не только видение того, как должна восстанавливаться и развиваться регион, а и уже готовый план реализации этого.
Так, в программе говорится, в частности, о:
- Предоставление долгосрочных кредитов для приобретения и строительства жилья и обустройства домашнего хозяйства жителей села;
- Развитие и поддержка дорожной и транспортной инфраструктуры региона;
- Финансирование строительства и модернизации. Привлечение государственных и местных средств, а также международных грантов для финансирования строительства нового и модернизации существующего жилья;
- Обеспечение устойчивого финансирования программы кредитования для внутренне перемещенных лиц, привлекая дополнительные источники финансирования и поддержку международных партнеров;
- Разработка и внедрение механизмов повышения осведомленности среди молодежи и многодетных семей об имеющихся программах кредитования для приобретения жилья, обеспечив прозрачность условий и процедур участия.
- Разработка историко- архитектурных опорных планов для г. Овруч, г. Олевск, г.Коростышев, пгт Любар, пгт Мирополь, пгт Радомышль.
- Разработка комплексных планов для всех территориальных общин области, в составе которых состоится актуализация генеральных планов населенных пунктов. Реализация проектных решений актуальных генеральных планов;
- Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.
"Опыт первопроходцев в разработке ПКВ переоценить невозможно. Общинам важно обмениваться мнениями и опытом в этом, это поможет избежать ошибок на старте, не набить те же условные шишки, через которые уже прошли общины, которые или разработали ПКВ, или в процессе их создания. В частности, такую программу уже разработала Киевщина. Она есть в публичном доступе, в частности, и на сайте нашей Единой электронной системы в сфере строительства. Теперь есть и уникальный кейс Житомирщины", - резюмировала Шуляк.