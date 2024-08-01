Друга медаль Олімпіади-2024. Куліш здобув "срібло" у стрільбі з гвинтівки

Україна завоювала другу медаль на Олімпійських іграх 2024 року. Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НОК України.
Куліш став першим українським стрільцем, що подолав кваліфікацію на Олімпіаді-2024 у стрільбі. У відборі він показав третій результат. У положеннях на коліні та стоячи українець вибивав 199 з 200 очок.
У фіналі стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів Сергій Куліш посів друге місце.
"Золото" отримав китаєць Ліу Юкун, а "бронзу" Свапніл Кусале з Індії.
Змагання передбачають, що учасники мають виконати три серії по п'ять пострілів у двох положеннях - на коліні та лежачи, а також ще дві у положенні стоячи. Після цього проходить серії пострілів на вибування.
Загалом український спортсмен здобув 461.3 балів, спортсмен з Китаю набрав 463.6, а стрілець з Індії - 451.4.
Це друга олімпійська медаль Сергія Куліша. У Ріо в 2016 році він став віцечемпіоном у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів.
Зазначимо, що "срібло" Сергія Куліша стало другою медаллю для України на Олімпійських іграх 2024 року. Першу медаль здобула Ольга Харлан. Українська фехтувальниця на шаблях завоювала "бронзу" в особистій першості.
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