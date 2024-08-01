Вторая медаль Олимпиады-2024. Кулиш завоевал "серебро" в стрельбе из винтовки

Кулиш стал первым украинским стрелком, преодолевшим квалификацию на Олимпиаде-2024 в стрельбе. В отборе он показал третий результат. В положениях на колене и стоя украинец выбивал 199 из 200 очков.

В финале стрельбы из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров Сергей Кулиш занял второе место.

"Золото" получил китаец Лиу Юкун, а "бронзу" Свапнил Кусале из Индии.

Как выступил украинец

Соревнования предполагают, что участники должны выполнить три серии по пять выстрелов в двух положениях - на колене и лежа, а также две в положении стоя. После этого проходит серия выстрелов на выбывание.

В целом украинский спортсмен получил 461.3 балла, спортсмен из Китая набрал 463.6, а стрелок из Индии - 451.4.

Это вторая олимпийская медаль Сергея Кулиша. В Рио в 2016 году он стал вице-чемпионом в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.