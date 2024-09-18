Друга хвиля вибухів у Лівані. Всі подробиці атаки на пристрої зв'язку "Хезболли"

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Другий день вибухів

У другій половині дня 18 вересня у кількох районах Лівану пролунали вибухи. Їх було чути в Бейруті, а також на півдні та сході країни.

Видання The Times of Israel писало, що вибухи зокрема стались близько 17:00 у районі столичного кварталу Дахія, де базується угруповання "Хезболла".

Саме в цей час там проходив похорон одного з бойовиків, який загинув учора в результаті масової детонації пейджерів.

За даними джерела СNN, всього у передмісті Бейруту сталося від 15 до 20 вибухів, і цього разу здетонували рації. Ці пристрої зв'язку використовуються рідше за пейджери. Їх розповсюджували лише серед людей, які організовували масові зібрання, такі як похорони та марші.

Водночас у соцмережах поширилися повідомлення про детонацію пейджерів, рацій, мобільних телефонів, ноутбуків, радіоприймачів та інших гаджетів. Також вибухи лунали в магазинах, що продають мобільні телефони, спалахнули авто та мотоцикли.

Фото: автівка після вибуху 18 вересня (twitter.com/manniefabian)

Міністерство охорони здоров'я Лівану заявило, що в результаті інциденту загинуло 9 людей, понад 300 отримали поранення.

Що відомо про підрив пейджерів

Нова хвиля вибухів у Лівані пролунала менш ніж через добу після детонації пейджерів, якими користувалися бойовики "Хезболли" для зв'язку.

У вівторок, 17 вересня, близько 2800 людей було поранено, щонайменше 12 загинуло. Серед них багато бійців угруповання, а також був поранений посол Ірану в Лівані. Згодом у "Хезболлі" підтвердили загибель 8 своїх бійців, а ліванські ЗМІ повідомляли, що жертвою атаки стала маленька дитина.

При цьому один із представників "Хезболли" на умовах анонімності назвав вибухи у Лівані 17 вересня "найбільшим провалом у сфері безпеки" для угруповання з часу початку конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС 7 жовтня 2023.

Хто може стояти за атакою на "Хезболлу"

Західні видання з посиланнями на свої джерела пишуть, що за атакою на комунікаційні пристрої "Хезболли" стоїть ізраїльська розвідка. При цьому в Ізраїлі публічно не коментують ситуацію та не визнають причетності до вибухів.

у Gold Apollo заявили, що пейджери, використані в атаці, були виготовлені європейським дистриб'ютором ВАС в Угорщині. Зі свого боку Будапешт заперечує наявність цих виробничих потужностей у країні.

Примітно, що рації та пейджери, які вибухнули в Лівані, були закуплені "Хезболлою" майже одночасно 5 місяців тому, повідомляє Reuters.

За даними СNN, це була спільна операція ізраїльських військових та зовнішньої розвідувальної служби "Моссад". До того ж

Погроза "кривавої помсти": реакція на вибухи в Лівані

"Хезболла" поклала відповідальність за вибухи на Ізраїль. Уряд Лівану також засудив атаку як "злочинну ізраїльську агресію".

Голова виконавчої ради "Хезболли" Хашем Сафіддін пообіцяв "криваву помсту". Він анонсував виступ лідера угруповання Саїда Хасана Насралли завтра, 19 вересня.

"Завтра виступить лідер Хезболли, і все стане відомо. І ми опинимося в новій ситуації і в новому протистоянні з цим ворогом", – заявив він.

Крім того, у середу ввечері з території Лівану було запущено 20 ракет по Кір'ят-Шмоні в Ізраїлі. "Хезболла" взяла на себе відповідальність за атаку, стверджуючи, що ціллю була ізраїльська військова база. ЦАХАЛ вдалося перехопити частину ракет, постраждалих не було.

Тим часом Іран засудив напад на бойовиків "Хезболли" та звинувачує "сіоністський режим".

"Інцидент у Лівані ще раз показує, що західні країни та Сполучені Штати, попри те, що вони заявляють про припинення вогню, повністю підтримують злочини, масові вбивства та сліпий тероризм сіоністського режиму на практиці", - заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан.

Терористичне угруповання ХАМАС також виступає на боці "Хезболли". Представник угрупування Іззат аль-Рашек заявив, що ізраїльський уряд несе відповідальність за наслідки "цієї безперервної атаки на Ліван".

На тлі вибухів у Лівані Генеральна асамблея ООН збереться на засідання 20 вересня. Зустріч запросив Алжир від

Зазначимо, терористичне угруповання "Хезболла" бере участь у конфлікті, що почався на Близькому Сході з атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023. "Хезболла" регулярно обстрілює північ Ізраїлю. Водночас Ізраїль відповідає точковими ліквідаціями лідерів угруповання та знищенням ракетних пускових установок.

При підготовці використовувалися: публікації CNN, Reuters,