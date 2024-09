Вторая волна взрывов в Ливане. Все подробности атаки на устройства связи "Хезболлы"

Содержание:

Второй день взрывов

Во второй половине дня 18 сентября в нескольких районах Ливана раздались взрывы. Их было слышно в Бейруте, а также на юге и востоке страны.

Издание The Times of Israel писало, что взрывы, в частности, произошли около 17:00 в районе столичного квартала Дахия, где базируется группировка "Хезболла".

Именно в это время там проходили похороны одного из боевиков, погибших вчера в результате массовой детонации пейджеров.

По данным источника СNN, всего в пригороде Бейрута произошло от 15 до 20 взрывов, и в этот раз сдетонировали рации. Эти устройства связи используются реже пейджеров. Их распространяли только среди людей, организовавших массовые собрания, такие как похороны и марши.

В то же время в соцсетях распространились сообщения о детонации пейджеров, раций, мобильных телефонов, ноутбуков, радиоприемников и других гаджетов. Также взрывы раздавались в магазинах, продающих мобильные телефоны, вспыхнули авто и мотоциклы.

Фото: автомобиль после взрыва 18 сентября (twitter.com/manniefabian)

Министерство здравоохранения Ливана заявило, что в результате инцидента погибли 14 человек, более 450 получили ранения.

Что известно о подрыве пейджеров

Новая волна взрывов в Ливане раздалась менее чем через сутки после массовой детонации пейджеров, которыми пользовались боевики "Хезболлы" для связи.

Во вторник, 17 сентября, около 2800 человек были ранены, по меньшей мере 12 погибли. Среди них много бойцов группировки, а также был ранен посол Ирана в Ливане. Впоследствии в "Хезболле" подтвердили гибель 8 своих бойцов, а ливанские СМИ сообщали, что жертвой атаки стал маленький ребенок.

При этом один из представителей "Хезболлы" на условиях анонимности назвал взрывы в Ливане 17 сентября "наибольшим провалом в сфере безопасности" для группировки со времени начала конфликта между Израилем и ХАМАС 7 октября 2023.

Кто может стоять за атакой на "Хезболлу"

Западные издания со ссылками на свои источники пишут, что за атакой на коммуникационные устройства "Хезболлы" стоит израильская разведка.

В Израиле публично не комментируют ситуацию и не признают причастность к взрывам. При этом в министерстве обороны страны сегодня заявили о начале новой фазы войны на северном направлении, где Израилю угрожают боевики "Хезболлы".

The New York Times сообщало, что израильские спецслужбы спрятали взрывчатку внутри партии пейджеров, заказанных у тайваньского производителя Gold Apollo и предназначенных для "Хезболлы".

В устройства был встроен переключатель, чтобы взрывать их дистанционно. При этом в Gold Apollo заявили, что пейджеры, использованные в атаке, были изготовлены европейским дистрибьютором ВАС в Венгрии. Со своей стороны, Будапешт отрицает наличие этих производственных мощностей в стране.

Примечательно, что взорвавшиеся в Ливане рации и пейджеры были закуплены "Хезболлой" почти одновременно 5 месяцев назад, сообщает Reuters.

По данным СNN, это была совместная операция израильских военных и внешней разведывательной службы "Моссад". К тому же израильские официальные лица сообщили США, что страна собирается провести операцию в Ливане, но не предоставили подробностей запланированного нападения.

Угроза "кровавой мести": реакция на взрывы в Ливане

"Хезболла" возложила ответственность за взрывы на Израиль. Правительство Ливана также осудило атаку как "преступную израильскую агрессию".

Глава исполнительного совета "Хезболлы" Хашем Сафидин пообещал "кровавую месть". Он анонсировал выступление лидера группировки Саида Хасана Насраллы завтра, 19 сентября.

"Завтра выступит лидер Хезболлы, и все станет известно. И мы окажемся в новой ситуации и в новом противостоянии с этим врагом", – заявил он.

Кроме того, в среду вечером с территории Ливана было запущено 20 ракет по Корьят-Шмони в Израиле. "Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку, утверждая, что целью была израильская военная база. ЦАХАЛу удалось перехватить часть ракет, пострадавших не было.

Тем временем Иран осудил нападение на боевиков "Хезболлы" и обвиняет "сионистский режим".

"Инцидент в Ливане еще раз показывает, что западные страны и Соединенные Штаты, несмотря на то, что они заявляют о прекращении огня, полностью поддерживают преступления, массовые убийства и слепой терроризм сионистского режима на практике", – заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Террористическая группировка ХАМАС также выступает на стороне "Хезболлы". Представитель группировки Иззат аль-Рашек заявил, что израильское правительство несет ответственность за последствия "этой непрерывной атаки на Ливан".

На фоне взрывов в Ливане Совет безопасности ООН соберется на заседание 20 сентября. Встречу запросил Алжир от имени арабских стран.

Ранее сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что взрывы пейджеров, нацеленные на "Хезболлу", указывают на "серьезный риск резкой эскалации в Ливане, и необходимо сделать все, чтобы избежать этой эскалации".

Отметим, террористическая группировка "Хезболла" участвует в конфликте, разразившемся на Ближнем Востоке после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. "Хезболла" регулярно обстреливает север Израиля. В то же время, Израиль отвечает точечными ликвидациями лидеров группировки и уничтожением ракетных пусковых установок.

При подготовке использовались: публикации CNN, Reuters, The New York Times, The times of Israel.