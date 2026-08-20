Друга хвиля паливного колапсу в РФ. Москва скуповує дорогий бензин в Азії

У серпні обсяги імпорту автомобільного бензину та авіагасу до РФ зростуть до 270 тисяч тонн. Головною причиною стало гостре скорочення власного пального на ринку.

Основні напрямки та схеми ввезення палива:

близько 90 тисяч тонн (третина від загального обсягу) надійде безпосередньо з Індії;

решта обсягів перевантажується за схемою "борт-борт" (з танкера на танкер) у нейтральних водах поблизу Малайзії та Південної Кореї.

За даними аналітичних компаній Vortexa та Kpler, цього тижня до портів на Далекому Сході РФ мають прибути щонайменше два танкери. Один із них перевозить понад 40 тисяч тонн авіаційного керосину індійського походження, завантаженого в Джохорській протоці біля Малайзії.

Інше судно доставить близько 30 тисяч тонн бензину, перевантаженого біля берегів південнокорейського Йосу.

Наддороге пальне та загроза для АЗС

Перший танкер з індійським бензином розвантажився в арктичному порту Вітіно ще на початку серпня. Поставки вдалося відновити лише після тривалих суперечок щодо ціни, адже імпорт виявився значно дорожчим за внутрішні оптові котирування - понад 100 рублів за літр (1,2 долара). Наразі очікується розвантаження ще як мінімум двох суден з автомобільним паливом.

За даними Федеральної антимонопольної служби РФ, у липні вартість імпортованого з Індії бензину сягнула 100 466 рублів (1207 доларів) за тонну. Це на 40% дорожче, ніж середня ціна марки АІ-92 на Петербурзькій біржі (71 870 рублів або 864 долари за тонну).

"Різниця у 40%, пов’язана з витратами на фрахт і страхування суден, ускладнює реалізацію в роздріб: щоб відбити витрати на закупівлю такого дорогого палива, роздрібним мережам доведеться ще сильніше підвищувати ціни", - пояснив економіст Кирило Родіонов.