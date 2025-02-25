Дроновий удар по житловому сектору Сум: в ДСНС показали наслідки

Як поінформували рятувальники, через влучання БПЛА противника були пошкоджені житлові будівлі.

"25 лютого ворог атакував житловий сектор Сум. У трьох багатоповерхівках та інших будівлях вибуховою хвилею вибито 148 вікон", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Також у Службі розповіли, що рятувальники обстежили територію та надали допомогу постраждалим.

"За попередніми даними, поранено двох людей", - передали надзвичайники.

Удар "Шахедів" по Сумах

Раніше повідомлялося, що російські загарбники цієї ночі знову запустили дрони-камікадзе для повітряних ударів по Україні.

Під ранок стало відомо, що у Сумах було чути вибухи, й через ворожий дроновий удар була пошкоджена житлова багатоповерхівка. Міська влада розповіла, що "прильоти" ударних БПЛА типу "Шахед" були в районі озера Чеха. Постраждали дві людини.

Крім того, вранці у Сумах розгортають штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.