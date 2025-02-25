Дроновый удар по жилому сектору Сум: в ГСЧС показали последствия

Как проинформировали спасатели, из-за попадания БПЛА противника были повреждены жилые здания.

"25 февраля враг атаковал жилой сектор Сум. В трех многоэтажках и других зданиях взрывной волной выбито 148 окон", - говорится в сообщении ГСЧС.

Также в Службе рассказали, что спасатели обследовали территорию и оказали помощь пострадавшим.

"По предварительным данным, ранены два человека", - передали чрезвычайники.

Удар "Шахедов" по Сумах

Ранее сообщалось, что российские захватчики этой ночью снова запустили дроны-камикадзе для воздушных ударов по Украине.

Под утро стало известно, что в Сумах были слышны взрывы, и из-за вражеского дронового удара была повреждена жилая многоэтажка. Городские власти рассказали, что "прилеты" ударных БПЛА типа "Шахед" были в районе озера Чеха. Пострадали два человека.

Кроме того, утром в Сумах разворачивают штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.