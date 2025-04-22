Дроновий удар по Одесі: через атаку є постраждалі

Попередні дані вказують, що кількість постраждалих в Одесі склала три людини.

"За попередньою інформацією, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - написав глава ОВА у своєму Telegram вночі 22 квітня.

Масована атака дронів на Одесу

Як повідомлялося раніше, 21 квітня ввечері Повітряні сили заявляли про фіксацію руху ударних безпілотників противника у бік Одеси. Місцевих мешканців просили перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що в Одесі пролунала серія вибухів.

Як писали у моніторингових групах та пабліках, дронова атака на місто була масованою. Пізніше також з'явилася інформація про сильні пожежі в Одесі в результаті ворожого обстрілу.

Вже вночі 22 квітня в Одеській ОВА та в мерії розповіли, що через атаку ударних БПЛА у місті було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та автівки. Також зайнялися пожежі.

Місцева влада уточнила, що російські загарбники поцілили дронами по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси, і що через обстріл була пошкоджена велика кількість квартир.

Екстрені служби працюють над ліквідацією дронових ударів ворога по Одесі.