Дроновий удар по Одесі: через атаку є постраждалі

В Одесі в результаті ворожої масованої дронової атаки, здійсненої напередодні ввечері, постраждали кілька людей.Їм надається медична допомога.
Як передає РБК-Україна, про це розповів начальника Одеської ОВА Олег Кіпер.
Попередні дані вказують, що кількість постраждалих в Одесі склала три людини.
"За попередньою інформацією, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - написав глава ОВА у своєму Telegram вночі 22 квітня.
Як повідомлялося раніше, 21 квітня ввечері Повітряні сили заявляли про фіксацію руху ударних безпілотників противника у бік Одеси. Місцевих мешканців просили перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що в Одесі пролунала серія вибухів.
Як писали у моніторингових групах та пабліках, дронова атака на місто була масованою. Пізніше також з'явилася інформація про сильні пожежі в Одесі в результаті ворожого обстрілу.
Вже вночі 22 квітня в Одеській ОВА та в мерії розповіли, що через атаку ударних БПЛА у місті було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та автівки. Також зайнялися пожежі.
Місцева влада уточнила, що російські загарбники поцілили дронами по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси, і що через обстріл була пошкоджена велика кількість квартир.
Екстрені служби працюють над ліквідацією дронових ударів ворога по Одесі.
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