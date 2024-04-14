Дрони змінюють війну в Україні, як танки під час Першої світової, - WP

Видання зазначає, що безпілотники заважають руху штурмових груп. Зростання кількості малих дронів на фронті перетворило так звану "сіру зону" на "зону смерті".

Командир взводу ударних БпЛА Code 9.2 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олександр Настенко розповів WP, що ті бійці, які наважуються рухатися вночі під "поглядами" ворожих безпілотників, "гинуть моментально".

За словами військового, відносно дешеві безпілотники змінили сучасну війну. Спочатку вони дали перевагу Україні, але потім росіяни почали масово виробляти власні дрони.

На його думку, дрони в Україні так само змінюють війну, як свого часу танки у роки Першої світової війни.

Як розповідають українські військові, у радіусі 10 км на полі бою знаходяться 100 дронів. Але важко розрізнити, чиї вони.

При цьому безпілотники допомагають Україні в умовах дефіциту боєприпасів. Хоча українські бійці висловили думку, що артилерійські снаряди вкрай необхідні, інакше можна програти війну.