Дроны меняют войну в Украине, как танки во время Первой мировой, - WP

Дроны меняют войну в Украине, как во время Первой мировой танки. Беспилотники практически парализуют небо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Издание отмечает, что беспилотники мешают движению штурмовых групп. Рост количества малых дронов на фронте превратил так называемую "серую зону" в "зону смерти".
Командир взвода ударных БпЛА Code 9.2 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Александр Настенко рассказал WP, что бойцы, которые решаются двигаться ночью под "надзором" вражеских беспилотников, "гибнут моментально".
По словам военного, относительно дешевые беспилотники сменили современную войну. Сначала они дали преимущество Украине, но потом россияне начали массово производить собственные дроны.
По его мнению, дроны в Украине так же меняют войну, как в свое время танки в годы Первой мировой войны.
Как рассказывают украинские военные, в радиусе 10 км на поле боя находятся 100 дронов. Но трудно различить, чьи они.
При этом беспилотники помогают Украине в условиях дефицита боеприпасов. Хотя украинские бойцы выразили мнение, что артиллерийские снаряды крайне необходимы, в противном случае можно проиграть войну.
Напомним, российские оккупанты зимой ужесточили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции у Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.
Оккупанты также пытаются продвинуться в направлении города Часов Яр в Донецкой области.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на востоке Украины накалилась. По его словам, несмотря на значительные потери, противник наращивает усилия путем применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха.
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