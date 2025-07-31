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Дрони влучили у виш, на кількох локаціях пожежі: фото наслідків удару по Києву

Фото: ДСНС показала наслідки атаки на Київ (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Київ опинися під масованою атакою дронів в ніч на 31 липня. Рятувальники показали перші кадри наслідків удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними ДСНС, уламки одного з безпілотників впали біля гаражного кооперативу, що призвело до займання газової труби триповерхового житлового будинку. Кілька людей опинилися заблокованими в гаражах, але рятувальники оперативно їх евакуювали.

На іншій локації уламки безпілотника влучили у житловий будинок. Це спричинило пожежу у квартирі, пошкоджено кілька автомобілів у дворі багатоповерхівки. Загоряння вже ліквідовано.

Як повідомили рятувальники, також зафіксовано влучання в один із вищих навчальних закладів. Крім того, уламки пошкодили дах п'ятиповерхового будинку, складську будівлю та спричинили загоряння ще одного автомобіля.

 

Фото: ДСНС показала наслідки удару по Києву (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Атака на Київ

Цієї ночі російські окупанти атакували Київ дронами з різних напрямків. Найбільше внаслідок нальоту безпілотників постраждав Солом'янський район. Також є пошкодження у Святшинському районі.

Як відомо, внаслідок атаки на Київ є постраждалі. Більше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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КиївДСНСВійна в УкраїніАтака дронів