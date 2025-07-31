Дрони влучили у виш, на кількох локаціях пожежі: фото наслідків удару по Києву
Київ опинися під масованою атакою дронів в ніч на 31 липня. Рятувальники показали перші кадри наслідків удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
За даними ДСНС, уламки одного з безпілотників впали біля гаражного кооперативу, що призвело до займання газової труби триповерхового житлового будинку. Кілька людей опинилися заблокованими в гаражах, але рятувальники оперативно їх евакуювали.
На іншій локації уламки безпілотника влучили у житловий будинок. Це спричинило пожежу у квартирі, пошкоджено кілька автомобілів у дворі багатоповерхівки. Загоряння вже ліквідовано.
Як повідомили рятувальники, також зафіксовано влучання в один із вищих навчальних закладів. Крім того, уламки пошкодили дах п'ятиповерхового будинку, складську будівлю та спричинили загоряння ще одного автомобіля.
Фото: ДСНС показала наслідки удару по Києву (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Атака на Київ
Цієї ночі російські окупанти атакували Київ дронами з різних напрямків. Найбільше внаслідок нальоту безпілотників постраждав Солом'янський район. Також є пошкодження у Святшинському районі.
Як відомо, внаслідок атаки на Київ є постраждалі. Більше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.