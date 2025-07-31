Дрони влучили у виш, на кількох локаціях пожежі: фото наслідків удару по Києву

Київ опинися під масованою атакою дронів в ніч на 31 липня. Рятувальники показали перші кадри наслідків удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними ДСНС, уламки одного з безпілотників впали біля гаражного кооперативу, що призвело до займання газової труби триповерхового житлового будинку. Кілька людей опинилися заблокованими в гаражах, але рятувальники оперативно їх евакуювали.

На іншій локації уламки безпілотника влучили у житловий будинок. Це спричинило пожежу у квартирі, пошкоджено кілька автомобілів у дворі багатоповерхівки. Загоряння вже ліквідовано.

Як повідомили рятувальники, також зафіксовано влучання в один із вищих навчальних закладів. Крім того, уламки пошкодили дах п'ятиповерхового будинку, складську будівлю та спричинили загоряння ще одного автомобіля.

Фото: ДСНС показала наслідки удару по Києву (facebook.com/DSNS.GOV.UA)