Дроны попали в вуз, на нескольких локациях пожары: фото последствий удара по Киеву

Киев оказался под массированной атакой дронов в ночь на 31 июля. Спасатели показали первые кадры последствий удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

По данным ГСЧС, обломки одного из беспилотников упали возле гаражного кооператива, что привело к возгоранию газовой трубы трехэтажного жилого дома. Несколько человек оказались заблокированными в гаражах, но спасатели оперативно их эвакуировали.

На другой локации обломки беспилотника попали в жилой дом. Это вызвало пожар в квартире, повреждены несколько автомобилей во дворе многоэтажки. Возгорание уже ликвидировано.

Как сообщили спасатели, также зафиксировано попадание в одно из высших учебных заведений. Кроме того, осколки повредили крышу пятиэтажного дома, складское здание и вызвали возгорание еще одного автомобиля.

Фото: ГСЧС показала последствия удара по Киеву (facebook.com/DSNS.GOV.UA)