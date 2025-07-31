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Дроны попали в вуз, на нескольких локациях пожары: фото последствий удара по Киеву

Киев, Четверг 31 июля 2025 02:23
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Дроны попали в вуз, на нескольких локациях пожары: фото последствий удара по Киеву Фото: ГСЧС показала последствия атаки на Киев (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Киев оказался под массированной атакой дронов в ночь на 31 июля. Спасатели показали первые кадры последствий удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным ГСЧС, обломки одного из беспилотников упали возле гаражного кооператива, что привело к возгоранию газовой трубы трехэтажного жилого дома. Несколько человек оказались заблокированными в гаражах, но спасатели оперативно их эвакуировали.

На другой локации обломки беспилотника попали в жилой дом. Это вызвало пожар в квартире, повреждены несколько автомобилей во дворе многоэтажки. Возгорание уже ликвидировано.

Как сообщили спасатели, также зафиксировано попадание в одно из высших учебных заведений. Кроме того, осколки повредили крышу пятиэтажного дома, складское здание и вызвали возгорание еще одного автомобиля.

Фото: ГСЧС показала последствия удара по Киеву (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Атака на Киев

Этой ночью российские оккупанты атаковали Киев дронами с разных направлений. Больше всего в результате налета беспилотников пострадал Соломенский район. Также есть повреждения в Святшинском районе.

Как известно, в результате атаки на Киев есть пострадавшие. Больше о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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Киев ГСЧС Атака дронов Война в Украине
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