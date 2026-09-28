Дрони влучили в АЗС, кафе та будівлю НАН, є загибла: все про наслідки терору Києва

Перші влучання сталися близько 6:30. В Оболонському районі дрон влучив в колонки АЗС - спалахнула пожежа.

Працівники АЗС не постраждали.

У Шевченківському районі БпЛА вдарив в офісну будівлю.

У Подільському районі постраждали троє людей. Двом із них - 15-річним хлопцю та дівчині - медики надали допомогу на місці. 17-річного хлопця госпіталізували.

Близько 7:27 дрон влучив у кафе біля АЗС у Голосіївському районі. Невдовзі в Дарницькому районі уламки БпЛА спричинили загоряння на відкритій території.

Вдень атаки не припинилися.

"Приліт" в НАН

В Оболонському районі дрон впав на територію нежитлової забудови. У Шевченківському районі, в центрі міста, дрон влучив у будівлю Національної академії наук України .

Унаслідок атаки є загиблі та травмовані, повідомив голова Шевченківської РДА Олександр Сазанович.

У КМВА підтвердили, що під час атаки загинула жінка.

На всіх місцях подій працюють екстрені служби.

"Обов’язково буде на це відповідь Росії", - Зеленський про чергові удари по цивільних об'єктах

Російські війська завдали ударів по будівлі Академії наук, фармацевтичній компанії та заправках у Києві, а також по бізнес-центру в Дніпрі й об’єктах цивільної інфраструктури в інших регіонах. Внаслідок атак є загиблі та поранені, сказав президент України Володимир Зеленський.

"Обов’язково буде на це відповідь Росії. І кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України - це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи й ніде не повинен бути нормалізований", - додав він.

Росія має відповідати за свої дії, наголосив президент.