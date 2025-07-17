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Дрони від киян поїхали до бійців 24 та 28 бригад, - Кличко

Київ, Четвер 17 липня 2025 17:36
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Дрони від киян поїхали до бійців 24 та 28 бригад, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергій Новіков

Київ передав ще 800 FPV-дронів різних типів для українських захисників на фронті. Безпілотники розподілено між двома бойовими бригадами Збройних сил України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Від громади Києва передав захисникам на фронт ще 800 FPV-дронів різних типів. Зокрема, по 400 БпЛА поїхали до бійців 24 та 28 окремих механізованих бригад ЗСУ", - зазначив Кличко.

Він наголосив, що столиця системно підтримує українське військо та продовжить допомагати всім підрозділам, які боронять державу.

"Ми продовжуємо допомагати всім нашим військовим, які боронять державу. Слава Україні та її Героям!" - написав мер Києва.

Як повідомлялося раніше, загальна сума допомоги від столичної громади силам оборони у 2025 році вже перевищила 6 млрд грн. За ініціативи Віталія Кличка, найближчим часом вона має збільшитися ще на 2 млрд грн.

До цього мер Києва Віталій Кличко передав 3 тисячі дронів від громади Києва. Їх передали бійцям 12 армійського корпусу ЗСУ, які воюють на найскладніших ділянках фронту.

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Київ Збройні сили України Віталий Кличко Допомога армії
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