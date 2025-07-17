ua en ru
Чт, 17 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дроны от киевлян поехали к бойцам 24 и 28 бригад, - Кличко

Киев, Четверг 17 июля 2025 17:36
UA EN RU
Дроны от киевлян поехали к бойцам 24 и 28 бригад, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергей Новиков

Киев передал еще 800 FPV-дронов различных типов для украинских защитников на фронте. Беспилотники распределены между двумя боевыми бригадами Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"От общины Киева передал защитникам на фронт еще 800 FPV-дронов различных типов. В частности, по 400 БпЛА поехали к бойцам 24 и 28 отдельных механизированных бригад ВСУ", - отметил Кличко.

Он отметил, что столица системно поддерживает украинское войско и продолжит помогать всем подразделениям, которые защищают государство.

"Мы продолжаем помогать всем нашим военным, которые защищают государство. Слава Украине и ее Героям!" - написал мэр Киева.

Как сообщалось ранее, общая сумма помощи от столичной общины силам обороны в 2025 году уже превысила 6 млрд грн. По инициативе Виталия Кличко, в ближайшее время она должна увеличиться еще на 2 млрд грн.

До этого мэр Киева Виталий Кличко передал 3 тысячи дронов от общины Киева. Их передали бойцам 12 армейского корпуса ВСУ, которые воюют на самых сложных участках фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вооруженные силы Украины Виталий Кличко Помощь армии
Новости
Трамп имеет силу поставить Путина на колени, ему нужно это почувствовать, - Зеленский
Трамп имеет силу поставить Путина на колени, ему нужно это почувствовать, - Зеленский
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе