Дроны от киевлян поехали к бойцам 24 и 28 бригад, - Кличко

Киев передал еще 800 FPV-дронов различных типов для украинских защитников на фронте. Беспилотники распределены между двумя боевыми бригадами Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"От общины Киева передал защитникам на фронт еще 800 FPV-дронов различных типов. В частности, по 400 БпЛА поехали к бойцам 24 и 28 отдельных механизированных бригад ВСУ", - отметил Кличко.

Он отметил, что столица системно поддерживает украинское войско и продолжит помогать всем подразделениям, которые защищают государство.

"Мы продолжаем помогать всем нашим военным, которые защищают государство. Слава Украине и ее Героям!" - написал мэр Киева.