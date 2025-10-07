ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Дрони вдруге атакували Дзержинськ у Росії, де знаходиться завод вибухівки

Вівторок 07 жовтня 2025 11:02
UA EN RU
Дрони вдруге атакували Дзержинськ у Росії, де знаходиться завод вибухівки Фото: дрони вдруге атакували Дзержинськ у Росії (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Дрони вдруге за тиждень атакували промислову зону російського Дзержинська. Повідомляється про пошкодження кількох будівель та автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Telegram губернатора Нижньогородської області РФ Гліба Нікітіна.

"Сьогодні вночі в районі промзони Дзержинська силами ППО знищено 30 дронів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Уламки спричинили пошкодження кількох будівель, господарських будівель та автомобілів", - заявив Нікітін.

Він також повідомив, що відбулося падіння уламків на території одного з підприємств, нібито значних збитків промисловій інфраструктурі не зафіксовано.

Раніше про новий наліт українських дронів повідомляли ЗМІ з посиланням на очевидців. Як і напередодні, губернатор не назвав підприємство, яке атакували дрони.

Що передувало

Нагадаємо, що в ніч з 5 на 6 жовтня під удар дронів потрапив завод імені Свердлова, що у Нижньогородській області Росії. Це один із найбільших виробників вибухівки в РФ.

Підприємство - одне з провідних російських виробництв промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничої промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобутку, а також засобів для сейсмічних і геофізичних робіт.

Раніше повідомляли, що завод також виготовляє авіабомби (зокрема КАБи - ред.), бойові частини до протитанкових кумулятивних керованих ракет і бойові головки для зенітно-ракетних систем. Завод перебуває в санкційному списку країн Євросоюзу, України, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

За даними РБК-Україна, у жовтні минулого року дрони ГУР та СБУ атакували завод Свердлова. Тоді було пошкоджено цех з виробництва гексогену та октогену.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дрони
Новини
РФ атакувала енергетику у трьох областях: де найважча ситуація
РФ атакувала енергетику у трьох областях: де найважча ситуація
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії