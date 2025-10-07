Дрони вдруге атакували Дзержинськ у Росії, де знаходиться завод вибухівки

Дрони вдруге за тиждень атакували промислову зону російського Дзержинська. Повідомляється про пошкодження кількох будівель та автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Telegram губернатора Нижньогородської області РФ Гліба Нікітіна.

Раніше про новий наліт українських дронів повідомляли ЗМІ з посиланням на очевидців. Як і напередодні, губернатор не назвав підприємство, яке атакували дрони.

Він також повідомив, що відбулося падіння уламків на території одного з підприємств, нібито значних збитків промисловій інфраструктурі не зафіксовано.

"Сьогодні вночі в районі промзони Дзержинська силами ППО знищено 30 дронів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Уламки спричинили пошкодження кількох будівель, господарських будівель та автомобілів", - заявив Нікітін.

Що передувало

Нагадаємо, що в ніч з 5 на 6 жовтня під удар дронів потрапив завод імені Свердлова, що у Нижньогородській області Росії. Це один із найбільших виробників вибухівки в РФ.

Підприємство - одне з провідних російських виробництв промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничої промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобутку, а також засобів для сейсмічних і геофізичних робіт.

Раніше повідомляли, що завод також виготовляє авіабомби (зокрема КАБи - ред.), бойові частини до протитанкових кумулятивних керованих ракет і бойові головки для зенітно-ракетних систем. Завод перебуває в санкційному списку країн Євросоюзу, України, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

За даними РБК-Україна, у жовтні минулого року дрони ГУР та СБУ атакували завод Свердлова. Тоді було пошкоджено цех з виробництва гексогену та октогену.