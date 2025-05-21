Дрони вдарили по оборонному заводу в РФ: виробляє деталі для танків, САУ і ракет

Атака дронів на РФ

Росіяни заявили про атаку дронів на низку регіонів РФ у ніч на 21 травня. У російському Міноборони стверджують, що за ніч ППО збила нібито 127 безпілотників, а пізніше повідомило про нібито знищення ще 32 БпЛА. Над Орловською областю нібито збили 53 безпілотники

У мережі повідомляли про вибухи у районі Болховського заводу напівпровідникових приладів, там виникла пожежа.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков стверджує, що в ніч на середу над регіонами було збито 37 безпілотників, "ушкоджень та постраждалих немає".

Росавіація вночі заявляла про тимчасове закриття аеропорту Калуги. Згодом було оголошено про запровадження аналогічних заходів в аеропортах Тури, Костроми, Ярославля.

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