Дрони Угорщини порушили повітряний простір України: Зеленський назвав імовірну ціль

За словами президента, він провів військову нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу Андрієм Гнатовим, міністром оборони Денисом Шмигалем і заступником керівника ОП Павлом Палісою.

Інцидент із дронами Угорщини

Зокрема, Сирський доповів про "нещодавні інциденти" з дронами на українсько-угорському кордоні.

"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", - розповів президент.

Він доручив перевірити всі дані і терміново доповісти про кожен зафіксований факт.

Контрнаступ під Добропіллям

Також Зеленський розповів, що під час наради обговорювали ситуацію на фронті. Ключову увагу приділили Добропільській операції. Станом на сьогодні українські воїни звільнили 168,8 квадратних кілометра території. При цьому ще 187,7 квадратних кілометра було зачищено від російських диверсантів.

Загальні втрати росіян тільки в рамках операції становлять майже 3 тисячі солдатів, більшість із них убито. Також триває поповнення обмінного фонду.

Окремі доповіді були про ситуацію в Куп'янську та районі, а також українські дії в Харківській та Донецькій областях.

Знищення Су-34

Сирський доповів президенту про знищення російського бомбардувальника Су-34 у Запорізькій області, який ворог використовував для ударів по Запоріжжю та інших містах і селах.

Голова держави запевнив, що Україна буде й надалі знищувати військову авіацію РФ у відповідь на удари по мирних містах.

Також триває робота над додатковим посиленням захисту українського неба, зазначив Зеленський.