Дрони та ППО: Україна запросила Францію до спільного виробництва зброї

Раніше ми писали про те, що у Франції розробили морський дрон-камікадзе, який є аналогом українського Magura V5. Випробували його під час атаки на списану баржу. Місце удару попередньо захистили автомобільними покришками та листами металу, щоб запобігти затопленню корабля.

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