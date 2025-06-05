Дроны и ПВО: Украина пригласила Францию к совместному производству оружия

Ранее мы писали о том, что во Франции разработали морской дрон-камикадзе, который является аналогом украинского Magura V5. Испытали его во время атаки на списанную баржу. Место удара предварительно защитили автомобильными покрышками и листами металла, чтобы предотвратить затопление корабля.

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