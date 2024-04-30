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Дрони ССО знищили дві російські системи ППО на Сумському напрямку (відео)

Ілюстративне фото: бійці ССО на Сумському напрямку знищили російські "Буки" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Бійці Сил спеціальних операції знищили два російських "Буки" на Сумському напрямку за допомогою ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Як розповіли військові, під час розвідувальних дій на Сумському напрямку було виявлено ворожий зенітно-ракетний комплекс "Бук", який перебував на пусковій позиції. 

Українським бійцям вдалося уразити ворожу ціль ударними дронами.

Пізніше евакуювати підбиту техніку прибув ще один "Бук". Українські бійці змогли завдати по ньому повторного удару дронами. Відтак, уражено два зенітно-ракетних комплекси росіян.

 

Ситуація на фронті

Станом на ранок вівторка, 30 квітня, українські військові відбили 33 атаки росіян на Бахмутському напрямку. Також бійці ЗСУ змогли утримати позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.

Також загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 468 720 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Сили спеціальних операцій