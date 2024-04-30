Дрони ССО знищили дві російські системи ППО на Сумському напрямку (відео)

Як розповіли військові, під час розвідувальних дій на Сумському напрямку було виявлено ворожий зенітно-ракетний комплекс "Бук", який перебував на пусковій позиції.

Українським бійцям вдалося уразити ворожу ціль ударними дронами.

Пізніше евакуювати підбиту техніку прибув ще один "Бук". Українські бійці змогли завдати по ньому повторного удару дронами. Відтак, уражено два зенітно-ракетних комплекси росіян.

Ситуація на фронті

Станом на ранок вівторка, 30 квітня, українські військові відбили 33 атаки росіян на Бахмутському напрямку. Також бійці ЗСУ змогли утримати позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.

Також загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 468 720 військових.

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