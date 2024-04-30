Дроны ССО уничтожили две российские системы ПВО на Сумском направлении (видео)

Как рассказали военные, во время разведывательных действий на Сумском направлении был обнаружен вражеский зенитно-ракетный комплекс "Бук", находившийся на пусковой позиции.

Украинским бойцам удалось поразить вражескую цель ударными дронами.

Позже эвакуировать подбитую технику прибыл еще один "Бук". Украинские бойцы смогли нанести по нему повторный удар дронами. Следовательно, поражены два зенитно-ракетных комплекса россиян.

Ситуация на фронте

По состоянию на утро вторника, 30 апреля, украинские военные отразили 33 атаки россиян на Бахмутском направлении. Также бойцы ВСУ смогли удержать позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.

Также общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 468720 военных.

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