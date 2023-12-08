Дрони, снаряди і не тільки. Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли снаряди, безпілотники та автівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.

До нового військового пакету увійшли:

розвідувальний безпілотник LUNA NG;

10 розвідувальних дронів VECTOR;

1 750 снарядів калібру 155 мм;

70 автоматичних гранатометів MGW;

6 патрульних машин;

8 вантажівок Zetros;

100 тисяч військових аптечок.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Глава держави подякував за "зимовий" пакет допомоги від Німеччини, включно з чотирма системами IRIS-T.

Допомога Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України.

Також стало відомо, що у Німеччині закінчила навчання друга група українських операторів ЗРК Patriot. Навчання пройшли 70 українських солдатів і офіцерів. Курс підготовки тривав більш ніж шість тижнів.