Дрони СБУ вразили НПЗ та електропідстанцію у двох областях Росії, - джерела

Цієї ночі дрони Служби безпеки України активно працювали в Липецькій та Бєлгородській областях РФ. Внаслідок атаки палала на нафтобазі "Осколнафтопостачання" біля міста Старий Оскол та на підстанції "Єлецька" потужністю 500 кВ.
Про це розповіли джерела РБК-Україна.
Росіяни у місцевих пабліках всю ніч скаржилися на серію гучних вибухів в районі нафтобази в Бєлгородській області. А губернатор Липецької області підтвердив пожежу на електропідстанції "Єлецька", яка живить тягові підстанції РЖД, нафтоперекачувальну станцію "Станова" та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.
"Російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною ціллю для СБУ. Заходи для підриву воєнного потенціалу ворога продовжуватимуться", - зазначило поінформоване джерело.
За інформацією джерел РБК-Україна, ввечері 11 травня безпілотники ГУР атакували нафтопереробний завод у Волгограді. Цей завод належить компанії "Лукойл".
В ніч на 12 травня ГУР атакувало три військові об'єкти на території Росії.
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