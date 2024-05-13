Дрони СБУ вразили НПЗ та електропідстанцію у двох областях Росії, - джерела

Росіяни у місцевих пабліках всю ніч скаржилися на серію гучних вибухів в районі нафтобази в Бєлгородській області. А губернатор Липецької області підтвердив пожежу на електропідстанції "Єлецька", яка живить тягові підстанції РЖД, нафтоперекачувальну станцію "Станова" та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

"Російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною ціллю для СБУ. Заходи для підриву воєнного потенціалу ворога продовжуватимуться", - зазначило поінформоване джерело.