Дрони СБУ вперше в історії підірвали російський підводний човен (відео)

Дрони Служби безпеки України атакували російський підводний човен у порту Новоросійська. Це перший в історії подібний випадок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Telegram.
"Уперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО - Kilo). Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу", - зазначили в Службі безпеки.
Там уточнили, що на борту підводного човна перебували чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр". Їх росіяни використовують для ударів по території України.
Підводний човен знищили в рамках операції 13 Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України. Вартість підводного човна класу "Варшавянка" становить близько 400 млн доларів. При цьому в умовах антиросійських санкцій будівництво такого підводного човна може обійтися в 500 млн доларів.
Цей клас підводних човнів також відомий під назвою "Чорна діра" через здатність корпусу поглинати звуки і залишатися малопомітним для сонарів.
У СБУ звернули увагу, що підводний човен вимушено перебував у порту Новоросійська, оскільки українські воїни своїми дронамі витіснили ворожі кораблі та субмарини із Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму.
Підводний човен проєкту 636.3 "Варшавянка" - це дизельно-електричний багатоцільовий підводний човен з акцентом на малошумність і скритність. Модифікація 636.3 отримала поліпшену гідроакустичну "оболонку".
Озброєння човнів 636.3 охоплює шість торпедних апаратів калібру 533 мм і боєкомплект торпед/поміщених через апарати крилатих ракет. Цей проєкт здатний нести і запускати крилаті ракети "Калібр" (зазвичай до чотирьох на борту, пуски - через торпедні апарати).
До слова, 2023 року внаслідок атаки на тимчасово окупований Крим Україні вдалося вразити підводний човен "Ростов-на-Дону".