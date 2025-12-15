Дрони СБУ вперше в історії підірвали російський підводний човен (відео)

"Уперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО - Kilo). Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу", - зазначили в Службі безпеки.

Там уточнили, що на борту підводного човна перебували чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр". Їх росіяни використовують для ударів по території України.

Підводний човен знищили в рамках операції 13 Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України. Вартість підводного човна класу "Варшавянка" становить близько 400 млн доларів. При цьому в умовах антиросійських санкцій будівництво такого підводного човна може обійтися в 500 млн доларів.

Цей клас підводних човнів також відомий під назвою "Чорна діра" через здатність корпусу поглинати звуки і залишатися малопомітним для сонарів.

У СБУ звернули увагу, що підводний човен вимушено перебував у порту Новоросійська, оскільки українські воїни своїми дронамі витіснили ворожі кораблі та субмарини із Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму.