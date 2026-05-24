Дрони СБУ уразили важливу нафтоперекачувальну станцію РФ

13:45 24.05.2026 Нд
Вона забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви
Тетяна Степанова
Фото: дрони СБУ уразили важливу нафтоперекачувальну станцію РФ (Getty Images)

Служба безпеки України уразила важливу нафтоперекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон.

"Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання, фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Второво" у Володимирській області РФ", - йдеться в повідомленні.

Станція є важливим вузлом у системі магістральних нафтопродуктопроводів та перекачує сировину (переважно дизельне пальне) з нафтопереробних заводів центральної частини рф до експортних портів і внутрішніх споживачів.

Вона забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви та аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Внуково.

Внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на обʼєкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 м².

"СБУ вже готує нові спецоперації. Інтенсивність ударів України по території росії лише зростатиме. Наші далекобійні санкції працюватимуть і надалі", - заявив очільник Служби безпеки Євгеній Хмара.

Нагадаємо, вчора та сьогодні вночі підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об'єктів російських окупантів. Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", склади забезпечення та кораблі ворога.

