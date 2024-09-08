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Дрони росіян порушили повітряний простір Румунії, - ПС ЗСУ

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 7 на 8 вересня росіяни порушили повітряний простір Румунії. На території країни залетіли ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії", - йдеться у повідомленні о 02:49.

Через десять хвилин військові оновили інформацію щодо "Шахедів":

  • БпЛА в Одеській області курсом на Садове;
  • БпЛА на півдні Одеської області. Його курс - Вилкове та Кілія;
  • БпЛА на території Румунії в районі Сабангії.

Оновлено 03:41

Військові повідомили, що дрон покинув території Румунії.

"Пролетів через Вилкове та продовжує рух в прибережній акваторії моря Одеської області", - зазначили у ПС.

Де оголошено тривогу

Станом на 03:00 повітряна тривога триває в Одеській та Сумській. Також сигнал тривоги продовжується в Луганській області та в Криму.

Нагадаємо, що практично рівно рік тому, 4 вересня, російські дрони-камікадзе типу "Шахед" впали і вибухнули на території Румунії. Це сталося під час масованого обстрілу України з боку РФ.

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