Дрони росіян порушили повітряний простір Румунії, - ПС ЗСУ

Нагадаємо, що практично рівно рік тому, 4 вересня, російські дрони-камікадзе типу "Шахед" впали і вибухнули на території Румунії. Це сталося під час масованого обстрілу України з боку РФ.

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