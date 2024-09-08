Дрони росіян порушили повітряний простір Румунії, - ПС ЗСУ

В ніч з 7 на 8 вересня росіяни порушили повітряний простір Румунії. На території країни залетіли ударні дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії", - йдеться у повідомленні о 02:49.
Через десять хвилин військові оновили інформацію щодо "Шахедів":
Оновлено 03:41
Військові повідомили, що дрон покинув території Румунії.
"Пролетів через Вилкове та продовжує рух в прибережній акваторії моря Одеської області", - зазначили у ПС.
Станом на 03:00 повітряна тривога триває в Одеській та Сумській. Також сигнал тривоги продовжується в Луганській області та в Криму.
Нагадаємо, що практично рівно рік тому, 4 вересня, російські дрони-камікадзе типу "Шахед" впали і вибухнули на території Румунії. Це сталося під час масованого обстрілу України з боку РФ.
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