Дрони РФ влучили в промисловий об'єкт у Полтавській області: є постраждалий

"Російська армія вночі атакувала Полтавщину. По ворожим БпЛА відпрацювали вогневі групи", - розповів він.

За даними голови ОВА, без "прильотів" не обійшлося.

"На території області є влучання в промисловий обʼєкт. Постраждав один чоловік, проте він відмовився від госпіталізації", - додав Пронін.

Дронова атака РФ по Україні

Російські війська постійно атакують Україну дронами-камікадзе "шахед". Середа, 5 червня, не стала винятком.

Російські війська запустили 27 безпілотників. Під загрозою ударів, за даними військових, знаходилися здебільшого південь, Харківська та Сумська області.

ППО вдалося збити 22 дрони, зокрема один із них "приземлили" Військово-морські сили ЗСУ.