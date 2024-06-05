RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дроны РФ попали в промышленный объект в Полтавской области: есть пострадавший

Фото: в Полтавской области дроны РФ атаковали объект промышленности 5 июня (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

5 июня в Полтавской области российские дроны атаковали промышленный объект. Пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

"Российская армия ночью атаковала Полтавщину. По враждебным БПЛА отработали огневые группы", - рассказал он.

По данным главы ОВА, без "прилетов" не обошлось.

"На территории области есть попадание в промышленный объект. Пострадал один человек, однако он отказался от госпитализации", - добавил Пронин.

Дроновая атака РФ по Украине

Российские войска постоянно атакуют Украину дронами-камикадзе "шахед". Среда, 5 июня, не стала исключением.

Российские войска запустили 27 беспилотников. Под угорозой ударов, по данным военных, находились по большей части юг, Харьковская и Сумская области.

ПВО удалось сбить 22 дрона, в том числе один из них "приземлили" Военно-морские силы ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская областьПВОВойна в Украине