Дрони, ракети в КАБи: Харків переживає найпотужнішу атаку за весь час війни

"Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів", - йдеться у повідомленні о 04:38.

Він уточнив, що ворог завдає ударів одночасно ракетами, "Шахедами" та керованими авіабомбами.

"За даними Повітряних сил, у передмісті ще залишаються ворожі "Шахеди". Загроза не минула. Це - відвертий терор проти мирного Харкова", - наголосив Терехов.