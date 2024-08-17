Дрони, ракети і не тільки. Зеленський показав українську зброю і її результати

Виробництво української зброї

Під час повномасштабної війни Україна наростила виробництво зброї. В Україні озброєння виробляють понад 500 компанія як державних, так і приватних.

Також Україна налагодила виробництво зброї з партнерами, деякі заводи знаходяться за кордоном для більшої безпеки. До прикладу, оборонний концерн Rheinmetall створює разом з Україною цех з ремонту техніки, а також спільне виробництво бойових броньованих машин Lynx.

Серед іншого, українські виробники значно покращили технології дронів. В Україні був створений перший флот морських дронів. Раніше у Міністерстві з питань стратегічних галузей та промисловості заявляли, що Україна може за рік виготовити понад 3 млн безпілотників.

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