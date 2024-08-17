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Дрони, ракети і не тільки. Зеленський показав українську зброю і її результати

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський показав зброю українського виробництва, а також результати її бойового застосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Telegram.

Президент показав українські морські дрони, броньовані машини, ракети, далекобійні безпілотники, артилерію.

"На морі: Нептун, Sea Baby, MAGURA V5. На землі: Богдана, Стугна, Корсар.У повітрі: Бобер, Морок, Лютий", - зазначив він.

Зеленський додав, що українські розробки очищують Чорне море, додають сили державі та знищують російський потенціал.

Також глава держави показав кадри застосування української зброї - знищення ворожої техніки, протиповітряну оборону, удари по ворожих цілях. Зокрема, на опублікованому відео показано атаки на російські заводи та НПЗ, знищення ворожих кораблів, затоплення крейсера "Москва" у Чорному морі.


 

Виробництво української зброї

Під час повномасштабної війни Україна наростила виробництво зброї. В Україні озброєння виробляють понад 500 компанія як державних, так і приватних.

Також Україна налагодила виробництво зброї з партнерами, деякі заводи знаходяться за кордоном для більшої безпеки. До прикладу, оборонний концерн Rheinmetall створює разом з Україною цех з ремонту техніки, а також спільне виробництво бойових броньованих машин Lynx.

Серед іншого, українські виробники значно покращили технології дронів. В Україні був створений перший флот морських дронів. Раніше у Міністерстві з питань стратегічних галузей та промисловості заявляли, що Україна може за рік виготовити понад 3 млн безпілотників.

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