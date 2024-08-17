Дроны, ракеты и не только. Зеленский показал украинское оружие и его результаты

Производство украинского оружия

В ходе полномасштабной войны Украина нарастила производство оружия. В Украине вооружение производят более 500 компаний как государственных, так и частных.

Также Украина наладила производство оружия с партнерами, некоторые заводы находятся за границей для большей безопасности. К примеру, оборонный концерн Rheinmetall создает вместе с Украиной цех по ремонту техники, а также совместное производство боевых бронированных машин Lynx.

Среди прочего, украинские производители значительно улучшили технологии дронов. В Украине был создан первый флот морских дронов. Ранее в Министерстве по вопросам стратегических отраслей и промышленности заявляли, что Украина может за год произвести более 3 млн беспилотников.

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