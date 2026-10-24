Дрони подолали понад 2500 км: ЗСУ уразили два важливі об'єкти в Омську

"FP-1 подолали понад 2500 км від кордону та уразили одразу два об'єкти в Омську", - йдеться в заяві.

Як виявилося, цього разу під удар українських воїнів потрапив завод "Омський каучук". Що важливо розуміти, йдеться про одне з найбільших нафтохімічних підприємств країни-агресорки.

Fire Point звертає увагу на те, що досі завод забезпечував близько 25% російського виробництва бутадієн-метилстирольних каучуків.

"Також уже традиційно під удар потрапив логістичний складський комплекс компанії OZON", - повідомила компанія.

Атака на Омськ 24 жовтня

Ввечері у соціальних мережах почали ширитися фото та відео масштабної пожежі у російському місті.

За словами очевидців, за якийсь час до цього в Омську прогриміла серія гучних вибухів.

Тоді ж стало відомо, що під удар дронів ЗСУ потрапив хімічний завод "Омський каучук".

Згодом місцева влада заявила, що Сили оборони України також атакували логістичний центр OZON.