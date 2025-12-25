Дрони летіли з шести напрямів: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки росіян

Російські війська сьогодні вночі, 25 грудня, атакували Україну ударними безпілотниками з шести напрямків. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 25 грудня (з 19:00 24 грудня) противник атакував 131 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ Р, Донецьк - ТОТ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. При цьому зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.
"Ворог продовжує атаку безпілотниками. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах ЗСУ.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 25 грудня, ворог знову вдарив по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. В результаті обстрілу одна людина загинула, ще двоє постраждали.
Також внаслідок атаки є пошкодження адміністративних, виробничих та складських приміщень. На окремих об’єктах виникли осередки займань, їх ліквідували рятувальники.
Також про загрозу ударних безпілотників повідомляли жителів Чернігівської, Київської та Житомирської областей. Окрім того, вночі повітряну тривогу оголошували і у Києві.