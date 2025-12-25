UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Дрони летіли з шести напрямів: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки росіян

Фото: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки росіян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 25 грудня, атакували Україну ударними безпілотниками з шести напрямків. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 25 грудня (з 19:00 24 грудня) противник атакував 131 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ Р, Донецьк - ТОТ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. При цьому зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.

"Ворог продовжує атаку безпілотниками. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну 25 грудня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 25 грудня, ворог знову вдарив по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. В результаті обстрілу одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Також внаслідок атаки є пошкодження адміністративних, виробничих та складських приміщень. На окремих об’єктах виникли осередки займань, їх ліквідували рятувальники.

Також про загрозу ударних безпілотників повідомляли жителів Чернігівської, Київської та Житомирської областей. Окрім того, вночі повітряну тривогу оголошували і у Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОВторгнення Росії до УкраїниДрони