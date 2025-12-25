Дрони летіли з шести напрямів: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки росіян

"У ніч на 25 грудня (з 19:00 24 грудня) противник атакував 131 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ Р, Донецьк - ТОТ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. При цьому зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.

"Ворог продовжує атаку безпілотниками. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах ЗСУ.